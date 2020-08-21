Мисс Беларусь-2008: Мы нашли свой тайный код 2 21.08.2020, 15:34

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Ольга Хижинкова

Ольга Хижинкова cчитает, что события 2020 году войдут в страницы учебников.

Победительница конкурса Мисс Беларусь-2008, возглавлявшая пресс-службу брестского "Динамо" Ольга Хижинкова поделилась мнением о происходящем в нашей стране, пишет "Прессбол".

- Наверное, нет смысла говорить о том, какие сейчас времена и о чем думает каждый из нас. Каждый день засыпаю и просыпаюсь с целой гаммой чувств — уверена, как и все мои соотечественники. В последнее время все чаще ловлю себя на том, что мы, белорусы, нашли свой тайный код, по которому узнаем друг друга. Наверное, это просто один из этапов зарождения нации, который, скорее всего, будут изучать в учебниках. Мы начали любить и гордиться друг другом. Быть искренними. Настоящими. И, если надо, просить прощения.

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