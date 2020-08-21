«Будем ездить в Минск столько, сколько нужно, чтобы таракан оставил нас в покое» 4 21.08.2020, 18:29

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23 августа состоится Марш в Минске.

"С сестрой едем на выходных в Минск на марш, - пишет читательница телеграм-канала “Баста!”. - Дальше жить в колхозе с обос...ными коровами просто сил нет.

Деревня, в которой мы живем, упоминается с 16 века, еще при союзе тут жило 5000 человек, а сейчас это колхоз, в который стыдно пригласить друзей на шашлык.

Тут всё развалено, никому нет дела до инфраструктуры, до людей и их жизней. Даже школа, в которой я училась уже лет семь как закрыта.

А я хочу, чтобы все это закончилось, знаю что многие разъехавшиеся наши жители готовы вернуться домой.

Я очень хочу, чтобы нормальная жизнь была тут, поэтому едем. И будем ездить в столицу столько, сколько нужно, чтобы таракан, наконец, оставил нас в покое".

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