Тысячи минчан стали в цепь солидарности — от Куропат до Окрестина 1 21.08.2020, 21:41

8,984

фото: nn.by

В белорусской столице в пятницу вечером прошла акция цепь покаяния. В ней приняли участие тысячи минчан.

По замыслу участников акции, они выстроились в цепочку от ИВС на Окрестина через весь город до урочища Куропаты под Минском.

Люди выстраивались в цепь по всему городу - на Немиге, Грушевке, в районе Академии наук, в самих Куропатах. Участники акции держали флаги, проезжающие машины поддерживали их сигналами.

Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронены от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».