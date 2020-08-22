Юрий Хащеватский: Заберите сбережения из банков, выходите на забастовки и сопротивляйтесь 12 22.08.2020, 8:04

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Юрий Хащеватский

Главное требование — отставка Лукашенко.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный кинорежиссер и общественный деятель Юрий Хащеватский.

— Как вы оцениваете происходящее в Беларуси?

— Примерно так же как и подавляющее большинство белорусов. Это абсолютный беспредел, абсолютное беззаконие, абсолютная подлость по отношению к людям. Иначе это расценивать невозможно. Поэтому единственный способ — противостоять этому, иначе мы черт знает до чего докатимся.

Беларусь находится на перепутье. Если сейчас сдаться Лукашенко или силовикам, то начнется совершенно повальное уничтожение людей. Зажим абсолютный. Я думаю здесь уместны параллели с 1937 годом, потому что диктатору иначе не выжить.

Он понял самое страшное для себя, что его все абсолютно ненавидят. И сейчас пытается себя утвердить уже не как народный любимец, каким он себя утверждал все эти 26 лет. Сейчас он будет папашей Дювалье, папашей Доком. Он сейчас будет превращать Беларусь в Гаити.

Уже наметились тенденции что будет дальше, я предупреждал, что он начнет сдавать Беларусь России. Появление российских штрейкбрехеров на телевидении - это первые ласточки. Идут разговоры о том, что и российские автоматчики где-то уже мелькнули, но я об этом не знаю, поэтому утверждать не берусь. Если сегодня не выстоять, если сегодня отступить, то кончится это весьма печально. Кончится это тем, что он продаст нас всех. Сначала истиранит, изобьет, измучает, а потом сдаст.

- Что нам всем делает в этой ситуации?

- Единственный наш выход — сопротивляться, бороться и как говорили раньше: «сел на велосипед — крути педали, иначе упадешь». Тоже самое я могу сказать нашему движению, рабочим, молодежи, которая выходит на митинги. Ребята, надо еще немного потерпеть. За 12 дней такие преобразования в стране не делаются.

Необходимо терпеть и бороться, бороться и терпеть. Вот единственный наш выход. Как это делать? Во-первых, я рекомендую всем обратить внимание на национальный стачечный комитет Александра Ярошука, он на сегодняшний день самая основная, самая главная и самая действенная точка куда можно приложить все усилия, и которого больше всего боятся власти.

Также гражданское неповиновение, мирное неповиновение. Забрать все сбережения из банков, прежде всего, не сотрудничать с властями, выходить на забастовки и сопротивляться. Уверяю вас, они долго не протянут. Вот что надо делать.

И самое главное — не бояться! Потому что если мы начнем ограничиваться половинными мерами, если мы будем бликотать про диалог, если мы будем говорить не «мы требуем», а «мы просим», если мы начнем говорить, что мы готовы на шестой срок Лукашенко разрешить избираться — то нас съедят.

У нас есть требования, которые озвучивали большинство профессиональных коллективов, коллективов культуры, коллективов промышленности, заводов, фабрик и так далее. Все эти требования сформулированы давным давно и мы должны их поддерживать.

Во-первых, освобождение всех политических заключенных и наказание всех тех, кто довел страну до этого садизма и издевательств. Во-вторых, отставка Лукашенко. Он, даже в моральном смысле, уже не имеет права называться президентом. Это совершенно очевидно, потому что по ему приказу происходили все эти преступные действия.

И третье — назначение новых выборов. Вот эти простые требования, которые необходимо сегодня предъявлять и не отступать. Собираться с рабочими, солидаризироваться друг с другом — вот это единственный путь, другого нет.

— Как вы оцениваете работу новосозданного Координационного совета?

— Нельзя дать себя обмануть. Вот я слышу сегодня, что Координационный совет принимает резолюцию, в которой говорится о том, что будут новые выборы, в которых будет участвовать Лукашенко, только с другим Центризбиркомом и под международным наблюдением.

Я сразу вам скажу, что я был против этой резолюции и я голосовал против нее. Потому что я считаю ее абсолютно подготовленной для того, чтобы нас в очередной раз обманули. Я предсказываю, что будет. Вместо Ермошиной будет очередная Дермошина, Лукашенко ее назначит, после чего проведет точно такие же фальсифицированные выборы при международном наблюдении. Будут наблюдатели из СНГ, из Казахстана, из Кыргызстана, из Туркменистана, из Азербайджана, может из Северной Кореи будут, и Александр Григорьевич получит на этих выборах не 80%, а 90. Вот что было бы. Хотя он и на это не пойдет.

Но, я повторяю, почему я голосовал против такой резолюции. Потому что главное требование — отставка Лукашенко. Если мы эти требования будем снимать, то мы в результате развалимся. Я думаю, что сейчас каждый белорус должен проявить твердость в отношении того, что происходит.

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