Рабочие Мозырского НПЗ потребовали срочной отставки Лукашенко 3 22.08.2020, 12:02

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В связи с «утратой доверия».

Рабочие Мозырского НПЗ собрались на территории предприятия и объявили о сборе подписей в поддержку забастовки, решение будет принято на следующей неделе, сообщает телеграм-канал «БП».

Также выступающие обсудили проект обращения трудового коллектива, в котором, в качестве первоочередного требования указана «отставка Александра Лукашенко в связи с утратой доверия». Также сторонники забастовки требуют отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.

Забастовка начнется, если содержащиеся в обращении требования не будут выполнены.

В Беларуси объявили о забастовке ряд крупных промышленных предприятий, в том числе МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, «Беларуськалий».