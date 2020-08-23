Стали известны причины перебоев в работе интернета 15 23.08.2020, 20:17

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Комментарий оператора.

В районе 18:30 в Минске начались перебои с интернетом. «Отвалились» некоторые внешние ресурсы, социальные сети, перестал работать Telegram и другие мессенджеры. Как сообщают читатели, мобильный интернет работает немного лучше, тогда как домашний доступ в сеть от различных провайдеров функционирует не лучшим образом.

Пресс-служба A1 сообщила onliner.by следующее:

«С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных.

О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно. Приносим извинения и надеемся на скорое восстановление обслуживания».