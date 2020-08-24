Спасти капитана Остаповича 11 Лев Шлосберг

24.08.2020, 13:59

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Лев Шлосберг

Его судьба зависит от всех, кто пытается остановить Лукашенко.

Достаточно неожиданное, но в чем-то показательное развитие событий c задержанием в Пскове бывшего старшего следователя следственного отдела Партизанского района Минска СК Беларуси Андрея Остаповича, вынужденного покинуть родину после подачи публичного рапорта об отставке из-за отказа «выполнять преступные приказы».

Вчера днем полиция не позволила псковскому адвокату с белорусскими корнями Вячеславу Головину посетить подзащитного, ссылаясь на некий «приказ сверху» без уточнения имени приказавшего, но что-то изменилось после широкой огласки события, произошедшего благодаря независимым псковским журналистам.

Только сегодня утром Головин получил информацию о событиях вчерашнего вечера. Уже после 18 часов в субботу полицейские сообщили Андрею Остаповичу, что никаких обвинений ему не будет предъявлено, но не отпустили на свободу: люди в штатском, которые не представились, предложили ему сесть в машину, довезли до российско-белорусской границы в районе пограничного перехода Долосцы/Юховичи и оставили в Беларуси. На прощание сообщили, что в Россию ему возвращаться нельзя.

Остапович не передан силовым структурам Беларуси и находится у друзей, пока в относительной (насколько это возможно) безопасности.

Сегодня вечером истекал 48-часовой срок задержания, после которого Андрею либо должно было быть предъявлено обвинение, либо он должен был быть освобожден. Мы уже готовились к процедуре подачи заявления о получении Остаповичем политического убежища в России, что могло также защитить его, но события пошли по другому сценарию.

Предположительно, на достаточно высоком уровне (уверен, что после огласки факта задержания в СМИ) было принято политическое решение о невыдаче Остаповича силовым структурам Беларуси. Не дожидаясь получения официального заявления об экстрадиции, но предполагая, что оно поступит в ближайшие часы, российские силовики провели такую нестандартную спецоперацию.

В их понимании, уверен, они поступили благородно: не допустили передачи Остаповича в руки тех, кто мог его убить. Но при этом вернули в Беларусь, где ему также небезопасно находиться, пока Лукашенко остается у власти.

О чем говорит произошедшее? О том, что не все тихо в росийско-белорусских отношениях. Что напрямую отдавать человека, вошедшего в публичный клинч с Лукашенко, в пасть Минотавру российская силовая корпорация не стала. Стать соучастником возможного убийства не захотела.

Слежку за Остаповичем в России вели и его задержание проводили одни люди, а решение о его своеобразном освобождении принимали другие, думаю, что рангом существенно выше первых.

Проблема Андрея Остаповича еще не решена. Его риски очень высоки. Но планы белорусских карателей пока сорваны. Дальнейшая судьба Андрея зависит от многих людей – если не упоминать о тысячах протестующих – в первую очередь от тех, кто принял его сейчас, а в ближайшей перспективе – от людей, в большинстве своем находящихся за пределами Беларуси.

Но сотни таких, как Андрей Остапович, открыто вышедших из системы насилия, находятся сейчас в Беларуси в сильнейшей опасности. Их судьба зависит от всех, кто пытается остановить Лукашенко.

Лев Шлосберг, Telegram

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