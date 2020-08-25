Ученые из Гонконга впервые доказали возможность повторной инфекции коронавирусом 25.08.2020, 10:23

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Повторная инфекция вызвана новым вирусом.

Исследователи из Гонконгского университета сообщили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, пишет «Медуза» со ссылкой на The New York Times.

У 33-летнего мужчины обнаружили коронавирус спустя четыре с половиной месяца после первого случая инфекции. В первый раз у пациента наблюдались легкие симптомы, сейчас их нет.

Повторная инфекция, говорят ученые, вызвана новым вирусом, обнаруженным после возвращения пациента из Испании. Секвенирование генома вируса показало, что второй штамм коронавируса немного, но достоверно отличается от первого и совпадает с тем, что наблюдался в Европе в июле-августе.

Ранее врачи в США и других стран неоднократно сообщали о пациентах, которые, предположительно, повторно заразились коронавирусом, но до работы ученых из Гонконгского университета это не было подтверждено тщательными исследованиями.