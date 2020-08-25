Митрополит Павел освобожден от должности главы БПЦ 1 25.08.2020, 17:06

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Митрополит Павел

(обновляется) На его место назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

Перестановки в руководстве Белорусской православной церкви, сообщает пресс-служба РПЦ.

Митрополит Павел освобожден от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси.

На его место назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

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