Митрополит Павел освобожден от должности главы БПЦ

Митрополит Павел освобожден от должности главы БПЦ1
- 25.08.2020, 17:06
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(обновляется) На его место назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.
Перестановки в руководстве Белорусской православной церкви, сообщает пресс-служба РПЦ.
Митрополит Павел освобожден от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси.
На его место назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.
Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.