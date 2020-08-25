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Жители Гродно пришли к зданию РОВД поддержать работников «Гродно-Азот»

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  • 25.08.2020, 19:26
  • 6,239
Жители Гродно пришли к зданию РОВД поддержать работников «Гродно-Азот»

Ранее милиционеры задержали более 20 работников.

В Гродно под зданием РОВД на улице Гая начинают собирается всё больше людей!

Сегодня были задержаны сотрудники ОАО «Гродно Азот». Инцидент произошел в не рабочее время. Работники просто прогуливались по городу, как вдруг к ним подъехал автобус, наполненный сотрудниками милиции и тихарями.

Задержано более 20 человек. Все они сейчас находятся в РОВД. Жители Гродно пришли к зданию РОВД на улице Гая поддержать работников «Гродно-Азот».

Видео опубликовал телеграм-канал NEXTA.

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