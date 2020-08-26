За пять дней протестов только в Барановичах задержали почти 500 человек 26.08.2020, 11:37

Фото: Intex-press

Об этом сообщается в официальном ответе Барановичского ГОВД.

Во время акций протестов с 9 по 13 августа в Барановичах задержали 494 человека. Об этом сообщается в ответе Барановичского ГОВД на запрос депутата горсовета Владимира Зуева, пишет tut.by.

Копию ответа из милиции депутат разместил на своей странице в соцсети. В письме сообщается, что с 9 по 13 августа сотрудниками Барановичского ГОВД были задержаны 494 человека. Всех обвиняли в мелком хулиганстве.

Милиция также отметила, что сейчас в СИЗО № 6 Барановичей нет ни одного задержанного по «административке» во время акций протестов. В заключении находятся только подозреваемые по уголовным делам по ст. 363 УК («Сопротивление сотруднику милиции при исполнении») и ст. 364 УК («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

«По всем заявлениям граждан на незаконные действия, по их мнению, со стороны работников милиции при пресечении групповых нарушений общественного порядка на территории Барановичей Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета проводятся проверки, по окончании которых будет принято законное решение, о котором заинтересованные лица будут уведомлены в установленном порядке», — сообщает ГОВД.

В комментарии к своему посту депутат Зуев заверил, что берет этот вопрос на личный контроль:

— Та ситуация, которая возникла с 9 августа не только в нашем городе, сейчас объясняется разными сторонами по-разному. Но факты избиения людей, уничтожения имущества были. Пострадали наши горожане, пострадали несовершеннолетние. Исходя из обращений граждан ко мне, исходя из изучения обстоятельств тех ночей и дней и появилось мое обращение. Даже находясь на самоизоляции, я буду помогать пострадавшим. Я очень надеюсь на законное и объективное решение вопросов прокуратурой и Следственным комитетом, куда направлены заявления граждан, и буду отслеживать ход разбирательства.

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