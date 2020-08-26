Конфедерация труда России выступила в поддержку белорусских бастующих 26.08.2020, 11:38

Фото: ТАСС

Рабочие из РФ заявили, что не будут штрейкбрехерами в Беларуси.

Исполнительный комитет Конфедерации труда России (КПР) принял заявление о ситуации в Республике Беларусь. Исполком КПР выразил солидарность с требованиями бастующих белорусских рабочих.

Также в заявлении выражается поддержка протестующих работников Беларуси и их требований о возобновлении института честных выборов в стране, освобождении политических заключенных и граждан, задержанных во время акций протеста.

Исполнительный комитет КПР потребовал от действующих белорусских властей всех уровней, от администраций предприятий и их служб безопасности, прекратить любое давление на бастующих и членов их семей, а также прекратить незаконные увольнения и освободить всех задержанных в связи с производственными коллективными действиями.

В заявлении выражено возмущение объявлением национального локаута для бастующих предприятий и звучит призыв к трудящимся постсоветских стран:

«Конфедерация труда России призывает работников России, Украины, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана и других стран постсоветского пространства противодействовать намерениям властей Республики Беларусь заменить работников-бастующих штрейкбрехерами из наших стран».

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