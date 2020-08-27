Больше 70 IT-компаний решили увезти часть сотрудников из Беларуси 13 27.08.2020, 14:55

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12 IT-компаний находятся в процессе полного релокейта.

Dev.by опубликовал результаты опроса, который устроил на своей странице в LinkedIn сооснователь и СЕО Iomico Николай Мурзенков.

Результаты не радуют: 12 IT-компаний находятся в процессе полного релокейта, еще 59 – в процессе частичного. И еще 112 компаний уже начали искать возможности перевезти сотрудников в другие страны.

Николай рассказал dev.by, как скрупулезно отнесся к подведению промежуточных итогов своего опроса (он еще продолжается):

«От некоторых компаний проголосовало по несколько работников, от некоторых проголосовали топ-менеджеры или собственники. Замечу также, что компании из списка начавших искать возможности для релокейта не пересекаются с компаниями из списков, осуществляющих полный или частичный релокейт. И еще: я не вносил в список тех голосовавших, профили которых указывали на дислокацию компании-работодателя за пределами Беларуси, либо тех, кто проживали не в Беларуси. Таким образом я постарался свести погрешности и неточности к минимуму. За опцию «нет, все остаются в Беларуси» по состоянию на 13.00 27 августа проголосовали 383 человека. Чтобы подсчитать, сколько это уникальных компаний, понадобится еще какое-то время», – рассказал Николай dev.by.

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