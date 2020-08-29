Гранд-парад женских миротворческих сил10
- 29.08.2020, 9:45
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Минск - 16:00, площадь Победы; другие города - у зданий РОВД.
29 августа состоится Гранд-парад женских миротворческих сил, чтобы напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка, сообщает телеграм-канал МКБ.
Женщины Беларуси - тот мирный рубеж, который не позволит псевдозащитникам правопорядка наводить ужас на невинных людей!
Наши требования:
- Уголовные расследования по делу о демонстрантах
- Свободу политзаключенным
- Новые выборы
ПОЭТОМУ МЫ БЕРеМ МИССИЮ ПО ЗАЩИТЕ ПОРЯДКА В СТРАНЕ НА СЕБЯ.
Это первый в истории Беларуси парад БЕЗ главнокомандующего, где самые смелые и доблестные женщины покажут, что значит кодекс чести.
Организовывайте свои отряды под знаменем многодетных матерей, бизнес-леди, домохозяек, честных учителей или присоединяйтесь к уже созданным отрядам.
Берите цветы!
Название, атрибутику своего отряда выбирайте сами:
- знамя/плакат с названием отряда
- погоны, пилотки, элементы одежды, что угодно
МИНСК
16:00-16:30 – пл. Победы
16:30 – Начинаем движение к пл. Независимости
ДРУГИЕ ГОРОДА
Выходите отрядами к зданиям РОВД