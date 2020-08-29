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Классная руководительница из Гомеля призвала не приводить детей 1 сентября в школу

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  • 29.08.2020, 15:27
  • 2,398
Классная руководительница из Гомеля призвала не приводить детей 1 сентября в школу

Крик души белорусского учителя.

Среди белорусских родителей и педагогов становится все более популярной идея всеобщей школьной забастовки с 1 сентября, пишет телеграм-канал «Беларусь бастует».

«Я классная руководительница в гомельской школе, - пишет читательница. - Раньше считала, что образовательный процесс должен быть вне политики.

На днях мне позвонили из администрации школы, попросили найти пять учеников из класса для участия в спортивном мероприятии.

В итоге никакого мероприятия не было, детей собрали на провластном митинге, вручили флаги и растиражировали это на всю страну.

Насколько нужно быть подлым и наглым, чтобы использовать детей в своих целях? Завуч-организатор мероприятия не отвечает на мои звонки.

Коллеги! Давайте не позволим использовать наших учеников как инструмент удержания власти! Лично я написала в родительском чате, чтобы родители принципиально не приводили детей первого сентября в школу.

По учебному плану первые две недели уделяются повторению изученного материала, современные технологии позволяют сделать это дистанционно.

Мы не вернемся в школу до тех пор, пока не будем уверены -- дети будут учиться в спокойной безопасной обстановке, а школы впредь не будут местом грязных политических игр».


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