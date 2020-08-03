Андрей Курейчик: Надеюсь, что мы сможем быстро отстранить диктатора 1 3.08.2020, 7:35

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Андрей Курейчик

Тысячи белорусов превратились в отважных рыцарей Ланселотов.

30 июля в Минске прошел массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. В течение нескольких следующих дней на встречи с кандидатом в президенты в каждом городе приходило рекордное для него количество человек: 15 тысяч - в Гродно, 10 тысяч - в Барановичах, 20 тысяч - в Бресте.

Своими впечатлениями о ситуации в Беларуси с сайтом Charter97.org поделился известный белорусский режиссер Андрей Курейчик, выступивший на 70-тысячном митинге в Минске и пожелавший, чтобы после 9 августа у нас был новый президент:

- Это был мой дебют, первое выступление на митинге. Я очень волновался. Был на невероятных эмоциях из-за того, что такое огромное количество людей поддерживает перемены, которые мы все ждем в нашей стране. Я надеюсь, что у меня все получилось.

Я считаю, что конкретно этот митинг был уникален, потому что это было самое массовое мирное выступление граждан за последние десять лет. Еще сыграла роль невероятная атмосфера, которая строилась не на ненависти, чувстве обиды или боли, а на солидарности, любви и вере в будущее нашей страны.

- Что произошло в нашем обществе? Почему белорусы почти каждый день устанавливают рекорды по количеству людей на митингах в своих городах?

- Слава Богу, эта власть пропустила тот момент, когда новое поколение белорусов проснулось и просто начало расти как граждане. Вся пропаганда всегда была направлена на то, чтобы не дать людям вырасти в граждан, которые самостоятельно и свободно распоряжаются своей волей и имеют четкую и зрелую позицию. Нас всегда хотели сделать какими-то крепостными крестьянами.

И вдруг в один момент оказалось, что огромное количество людей как-то незаметно для власти доросло до уровня собственной гражданской позиции. Сейчас действует не только активная политическая элита, но и самые обычные люди вдруг осознали себя управляющими своей страны. Теперь они требуют передать им право на это управление.

- С чем можно сравнить пробуждение белорусского народа летом 2020 года?

- Интересуясь историей, я знаю, что никакая диктатура не бывает вечной. Она по-разному заканчивается: но ни одна диктатура за последние полтора века не была вечной.

Я бы сравнил это с тем, что происходило в Чили в 1988 году. Тогда Августо Пиночет неожиданно для себя, контролируя все государственные СМИ, имея военщину у себя в кулаке, в реальности проиграл референдум по доверию себе. То, что у нас сейчас происходит - это не выборы президента. Это, по большому счету, вотум недоверия власти. Светлана Тихановская не собирается долго оставаться президентом, будут новые выборы, на которых мы будем выбирать легитимного главу государства.

А сейчас это - вотум недоверия, то же, что было в Чили в 1988 году. Так вот, после тех событий, Пиночет продержался у власти еще какое-то время, но под давлением общества вскоре был вынужден уйти. Я очень надеюсь, что нам не понадобится на это два года, как чилийцам, что у нас все произойдет гораздо быстрее.

- На митинге 30 июля вы назвали Сергея Тихановского Ланселотом, а Светлану - еще одним рыцарем. В чем еще сходство ситуации в Беларуси с фильмом «Убить дракона»?

- В этом фильме тоже показывается путь пробуждения народа. Проблема и советского режима, и нацистского, и практически всех диктатур в том, что власть выдает молчание людей за свою поддержку. Заставляя людей молчать, власть говорила, что они ее якобы «поддерживают». И в фильме, и в жизни наша задача – показать, что даже если человек пока молчит, это не значит, что он поддерживает власть. Скорее всего, наоборот - он будет против диктатора.

Таких людей, которые могут в голос это говорить, таких рыцарей Ланселотов, становится все больше. Как видите, это не ограничилось Сергеем Тихановским, Виктором Бабарико или Валерием Цепкало. Появились три потрясающие женщины, а с ними и тысячи белорусов, каждый из которых сейчас является таким же Ланселотом, который убивает дракона в нашей стране.

- Хотелось бы вам снять фильм о митингах этого лета в Беларуси? Как бы он назывался?

- Мне бы хотелось снять фильм о любви. О том, как потрясающая женщина взвалила на себя ту ношу, которую нес муж, и победила систему. Это то, что сейчас происходит со Светланой. Эту историю я бы снял с удовольствием.

Я бы назвал этот фильм «Любовь побеждает все». Потому что так и есть на самом деле.

- Вы пожелали, чтобы 9 августа у нас был новый президент…

- 9 августа у нас, нормальных белорусов, конечно же, будет новый президент - это абсолютно так. Как и для нормальных венесуэльцев нормальный президент - это не узурпатор Мадуро, а законно избранный Хуан Гуайдо.

Мы понимаем, что система, конечно же, будет сопротивляться волеизъявлению людей. Это сопротивление системы потребует в первую очередь несогласия и действий со стороны людей, избравших нового президента.

Тут мне сложно прогнозировать, как это пойдет тактически, но стратегически - все равно, в любом случае победа будет за народом. Тут права Мария Колесникова, которая говорит, что если абсолютное большинство начинает протестовать и выражать в разнообразных формах свое несогласие, то система ничего не сможет этому противопоставить.

- Как, по вашему мнению, должен выглядеть последний рывок к победе?

- Сначала, это самое главное, мы должны достичь консенсуса в обществе насчет того, что мы меняем эту власть. Количество людей, которые более или менее активно выражают свое несогласие с этой властью, должно быть сотни тысяч и даже миллионы.

Для того у нас до 9 числа есть время, чтобы доносить до тех, кто еще либо не определился, либо боится, либо даже работает в системе, нашу точку зрения. Если у нас будет такое большинство, то дальше уже любая форма развития протеста приведет к успеху. Я в этом не специалист, но я поддержку абсолютно любую форму протестов, которая приведет к нашей общей победе.

- Как вы считаете, насколько сильно вдохновит белорусов победа над диктатурой? Дадут ли эти эмоции толчок к быстрым преобразованиям?

- Конечно, сейчас многие проблемы в Беларуси, в том числе экономические, связаны с отсутствием у людей ощущения каких-либо перспектив при этой власти. Даже когда хорошая погода, из-за этого у нас на душе лежит камень. Как только мы этот камень сбросим, мы сможем в кратчайшие сроки сделать рывок до уровня Польши или Литвы. Это произойдет просто за счет того, что мы будем чувствовать себя свободными людьми в своей стране, которую мы начинаем строить, фактически, заново.

Вспомните, после войны в Германии были ФРГ и ГДР - свободная и несвободная страна. Есть также Южная и Северная Кореи после войны на Корейском полуострове. Так вот, несмотря на то, что войны одинаковым образом прошлись по всем частям этих стран, мы видим с какой скоростью восстановились ФРГ и Южная Корея. Просто потому что это были свободные страны, которые старались построить свой дом. И с другой стороны, мы видим, как криво и косо развивались страны, где были установлены диктатуры.

У нас есть все шансы на быстрое развитие после победы. Самое главное сейчас - объединиться. Будет ли это через систему «Голос», или белые ленты, или через массовый выход на улицы, или через общую песню – неважно. Главное – быть вместе.