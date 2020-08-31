Ксендз Станислав Станевский: Будем ждать, что скажет Ватикан 31.08.2020, 22:24

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто поменял замки в Красном костеле?

Неожиданная новость появилась 31 августа: в Красном костеле поменяли замки, не уведомив об этом священников.

- Мы хотели просто-напросто открыть храм, но не смогли открыть ключом, который у нас был. Нам дали один комплект ключей, - рассказал kp.by викарий Станислав Станевский, один из ксендзов костела Святого Симеона и святой Елены, известного как Красный костел. - Ничего не говорили, взломали замки и повесили свои...

По словам ксендза, несколько лет назад у них произошел инцидент: пропали ключи и злоумышленник избил женщину, которая там дежурила.

- Уже никто не хочет дежурить, все боятся.

Ксендз возмущает и тот факт, что архиепископа Кондрусевича не пустили в Беларусь.

- Пока мы ждем епископа, когда он вернется. Ждем, что он скажет. И, наверное, будем ждать, что Ватикан скажет... Костел никогда не молчал, когда нарушается права человека, его достоинство...

Напомним, 26 августа милиция заблокировала двери Красного костела, когда на площади Независимости собрались протестующие. В это время в храме шла служба. Тадеуш Кондрусевич заявил свой протест против неправомерных действий силовых структур.

- Блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания, - сказал Кондрусевич.

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