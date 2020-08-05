Доверенное лицо Светланы Тихановской: Наша победа уже близко, я ее вижу! 5.08.2020, 15:30

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Елена Радькова

Фото: «Наша Ніва»

Белорусы готовы к переменам.

Елена Радькова — из того поколения молодежи, которое выросло при Лукашенко. И начало ее биографии вроде бы гарантировало спокойную взрослую жизнь при хорошем заработке: она бывшая спортсменка-лыжница, окончила Новополоцкую школу олимпийского резерва, потом Белорусский государственный аграрный технический университет по специальности «экономист», передает «Радыё Рацыя».

Но еще в юности ей стало понятно, что Беларусью руководит не тот человек. «Еще лет в 15 я посмотрела фильмы Юрия Хащеватского «Обыкновенный президент» и о Площади-2006. Тогда мне стало ясно, что Лукашенко-не тот человек, который должен управлять нашей страной. Но что ты можешь сделать, если тебе 15 лет? Когда мне было 19, и я училась в университете, пошла на Площадь-2010. Сначала пошла, потому что мне было просто интересно. А потом вместе со всеми пошла до конца, и было обидно, что все так закончилось. И я 10 лет ждала сегодняшнего дня, пока на самом деле появилась возможность что-то изменить», - рассказала Елена Радькова.

Сейчас Елена Радькова - доверенное лицо Светланы Тихановской. За последние два месяца в ее жизни произошло много событий: она принимала участие в стримах Сергея Тихановского. Девушка верит, что в ее жизни все наладится – но после ухода Лукашенко.

«Эту веру мне дают люди. Мы много ездили по разным регионам, разговаривали с людьми. Они все понимают и знают: и про белые ленты, и про платформу «Голос». Я вижу, что люди готовы к переменам, они их ждут. И я жду, верю в нашу победу. Она уже близко, я уже ее вижу!», - говорит Елена Радькова.