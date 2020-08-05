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Культпротест: Белорусы — вместе!

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  • 5.08.2020, 15:56
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Культпротест: Белорусы — вместе!

Белорусские деятели культуры записали новое обращение.

На Youtube-канале #культпротест появилось новое видео-обращение от белорусам от популярных деятелей культуры.

В съемки приняли участие певица Лера Яскевич, Илья Черепко-Самохвалов (группа «Петля пристрастия»), телеведущая Катя Пытлева, журналист Дмитрий Безкоровайный, группа Intelligency, Роман Жигарев и Vicky Fates (группа AKUTE), блогер Андрей Бонд, певица Palina, Павел Козлов (группа Molchat Doma), поэт и автор Никита Найденов, режиссер и актриса Полина Добровольская, певица Лиза Лиса, Денис Тарасенко и Павел Городницкий (группа «Разбiтае Cэрца Пацана»), Анастасия Шпаковская (группа Naka), Петр Клюев (группа ЛСП), Ярослав Томило (группа Panska Moc), Игорь Латушко (группа Glitchhh) и Никита Бубашкин (группа Groove Dealers).


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