СМИ: Власти Ливана знали о «русской бомбе» в порту Бейрута 1 6.08.2020, 7:59

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ФОТО: REUTERS

Как назревала катастрофа.

Власти были предупреждены вскоре после прибытия российского судна с грузом аммиачной селитры, который уничтожил порт Бейрута, — но ничего не сделали, пишет The Daily Beast (перевод - inosmi.ru).

За много лет до того, как разрушительный взрыв в бейрутском порту унес как минимум 100 жизней и ранил более 4 тысяч человек, один морской аналитик предупреждал во всеуслышание, что в его доках есть российская «плавающая бомба».

Судя по системам морского мониторинга, судно «Розус» (Rhosus) прибыло в порт Бейрута в сентябре 2013 года. Свой официальный груз судно с молдавским флагом заявило как «сельскохозяйственные товары».

2 750 тонн аммиачной селитры или нитрата аммония могут пойти либо на удобрения, либо на взрывные работы большой мощности. Для сравнения: при теракте в Оклахома-Сити в 1995 году (до событий 11 сентября 2011 года считался крупнейшим в США — прим. перев.) было использовано менее двух тонн.

Что побудило российское грузовое судно зайти в бейрутский порт, неизвестно — возможно, неприятности в море по пути из Грузии в Мозамбик. Однако его отправление власти Бейрута задержали, а год спустя опасный груз был выгружен и хранился в ангаре 12, сообщает мониторинговый сайт Fleetmon.

Высаживаться на берег членам экипажа запретили миграционные власти. Статус корабля и его экипажа неизвестен.

Российский морской аналитик из Таиланда Михаил Войтенко назвал судно «плавающей бомбой» еще в июле 2014 года, сообщив, что им владеет российский оператор.

Войтенко сказал, что владельцы судна бросили корабль и экипаж, а ливанские власти не могут обеспечить безопасность смертельного груза. «При хранении взрывчатых веществ вроде аммония нужно соблюдать массу ограничений, норм и правил, но они просто хранили их на складе и обо всем позабыли», — сообщил он по телефону из порта Лаем-Чабанг в Таиланде, где сейчас работает.

По собственным словам, Войтенко не сразу догадался, что крупный взрыв в Бейруте как-то связан с его предыдущими предупреждениями. «Я даже ничего не подумал, потому что не знал, что это главный подозреваемый», — сказал он. «Такое бывает, что я могу сказать?».

Помимо предупреждения Войтенко о нитрате аммония, который и послужил причиной разрушительного взрыва, ливанские чиновники неоднократно игнорировали и тревогу портовых властей

Нынешний глава таможенного управления Ливана Бадри Дахер сообщил журналистам на месте происшествия, что взрыв связан с аммиачной селитрой. Несколько человек из разведывательного сообщества по открытым данным позже опубликовали в Твиттере фотографии пакетов с белым порошком — предположительно, селитрой. Подтвердить их подлинность нам не удалось.

27 июня 2014 года бывший глава таможенного управления Ливана Шафик Мерхи отправил под грифом «срочно» просьбу ливанским чиновникам помочь обезопасить взрывчатку — это следует из копии письма, опубликованного в Твиттере правозащитником по имени Вади аль-Асмар.

После этого Мерхи отправил еще пять писем с просьбами о помощи: 5 декабря 2014 года, 6 мая 2015 года, 20 мая 2016 года, 13 октября 2016 года и 27 октября 2017 года, сообщает «Аль-Джазира». По данным телеканала, в одном из них говорится: «Ввиду серьезной опасности, связанной с хранением этого груза в ангаре в неподходящих климатических условиях, мы подтверждаем нашу просьбу разрешить морскому агентству немедленно реэкспортировать груз, чтобы обеспечить безопасность порта и его сотрудников, или рассмотреть вопрос о его продаже».

Предупреждение об «опасности оставлять эти товары там, где они хранятся» и «рисках для сотрудников порта» звучит и в другом письме, уже от нового руководителя таможенного управления Ливана Дахера.

Новый премьер-министр Ливана Хасан Диаб, занявший свой пост в январе 2020 года, предположил, что разрушений можно было избежать, пообещав, что «все виновные в этой катастрофе за это заплатят».

Президент Дональд Трамп упомянул об атаке, хотя местные власти предположили, что причиной взрыва стал работавший неподалеку сварщик. «Я встречался с нашими выдающимися генералами, и им кажется, что это не просто несчастный случай», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме. «Похоже, они подозревают, что это была атака. Была какая-то бомба».

В среду сотни людей еще числились пропавшими без вести. Взрыв вызвал сейсмические волны, аналогичные землетрясению в 3,3 балла.

В последние месяцы после Октябрьской революции, начавшейся осенью прошлого года, в бейрутском порту — его еще называют «пещерой Али-Бабы и сорока разбойников» из-за подозрений в коррупции в его руководстве — прошли тщательные досмотры.