Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением в связи с пуском Островецкой АЭС 7.08.2020, 16:12

Фото: ТАСС

БелАЭС станет еще одним детонатором и без того кризисной политической ситуации в стране.

Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением в связи с пуском Островецкой АЭС. Текст заявления имеется в распоряжении редакции Charter97.org.

“На этой неделе СМИ распространили заявления сотрудников ГК “Росатом” и Минэнерго Республики Беларусь о том, что физический пуск реактора первого энергоблока БелАЭС осуществится за два дня до президентских выборов, а именно, 7 августа 2020 года.

В то же время, лицензия на эксплуатацию БелАЭС еще не выдана, проблемы безопасности, выявленные европейскими экспертами во время партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС еще не решены, проблема обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС остается открытой (дополнительное соглашение о его переработке в России не подписано, площадка для временного сухого хранения отсутствует, нет решения о хранении и транспортировке опасных отходов переработки в Беларусь и так далее).

Строительство БелАЭС сопровождалось инцидентами (с гибелью рабочих и корпусами реакторов - один из них уронили, второй - ударили о железобетонный столб при транспортировке по железной дороге) и нарушениями (строительство реакторного здания первого энергоблока началась в отсутствие лицензии и утвержденной проектной документации; нарушены конвенции ЕЭК ООН Орхусская и Эспоо). Нарушения конвенций не устранены, корпус реактора, ударившийся о столб установлен, нарушения начала строительства реакторного здания первого энергоблока без лицензии и проекта не расследованы и так далее.

Ввод в эксплуатацию БелАЭС экономически нецелесообразен и может привести к росту цен на электроэнергию в 1,5-2 раза, в то время как соседняя Литва отказалась от покупки электроэнергии этой атомной электростанции, и такую же позицию разделяют Латвия, Польша и Украина.

Однако несмотря на эти проблемы мы видим непреодолимое желание властей привязать пуск реактора к президентским выборам в Беларуси. Подобное наблюдалось и в Чернобыле, когда строительство и ввод в эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции ускоряли командными решениями к календарным датам.

Власти обвиняют оппонентов БелАЭС в излишней политизации, однако ничем иным, кроме как политически мотивированным решением нельзя назвать решение о загрузке топлива в реактор, работа которого не просто не нужна, а несет неприемлемые для белорусов риски, включая риск утраты суверенитета страны.

Сегодня выдано разрешение только на загрузку топлива в реактор, которая будет длиться от нескольких дней до нескольких недель, и которая не означает физического пуска, хотя является ключевым его этапом. Эта процедура требует высочайшего профессионализма и надлежащего состояния оборудования. Мы не уверены в том, что все это готово к календарной дате, несмотря на то, что Госатомнадзор выдал по этому поводу положительное заключение.

Беларусь близка к точке невозврата, потому что именно физический пуск первого энергоблока сделает процесс необратимым, и Беларусь столкнется с неразрешимыми проблемами.

БелАЭС станет еще одним детонатором и без того кризисной политической ситуации в стране.

Атомные электростанции не запускают во время революций, не готовят к выборам и другими политическим событиям. Это не просто значительно повышает радиационные риски, но может плохо закончиться.

Мы просим Госатомнадзор и Минэнерго Беларуси руководствоваться здравым смыслом и профессиональными критериями, а не политически мотивированными приказами. Мы требуем расследования всех нарушений на строительстве станции, поиска решений всех проблем безопасности, открытого обсуждения с общественностью и пересмотра решений о строительстве и пуске БелАЭС в соответствии с результатами этих обсуждений! А для этого, мы считаем важным отложить физический пуск реактора первого энергоблока БелАЭС!”- говорится в заявлении.

Белорусская антиядерная кампания - это общественная кампания, оппонирующая строительству Островецкой АЭС с 2009 года, выступающая за безъядерную Беларусь, которую ведут ОО “Экодом”, Белорусская партия “Зеленые”, общественная кампания “Островецкая атомная - это преступление”, а также активисты, журналисты, эксперты и другие участники.