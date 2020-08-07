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Лукашенко полностью растерял свою легитимность

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  • Иван Яковина
  • 7.08.2020, 17:14
  • 5,557
Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Иван Яковина

Белорусы увидели, что он ничего не делает.

До президентских выборов в Беларуси, которые состоятся 9 августа, осталось всего несколько дней. Международный обозреватель «Нового времени» Иван Яковина прокомментировал события в Беларуси.

Основная проблема Лукашенко заключается в том, что он абсолютно не соответствует духу времени и ведет себя так, как, наверное, мог бы вести себя «эффективный политик» в 90-е или в начале 2000-х. Все, что он сейчас говорит и делает, просто не соответствует духу времени и выбивается из исторического контекста.

Он пытается законсервировать те годы, когда он был силен, бодр, весел и полностью контролировал ситуацию. Но это невозможно сделать по той простой причине, что мир и люди в самой Беларуси очень сильно изменились. Думаю, как раз из-за этого он и не сможет победить на выборах.

Еще один важный момент состоит в том, что Лукашенко полностью растерял свою легитимность из-за своей полной неспособности нормально отреагировать на эпидемию коронавируса. Белорусы увидели, что он ничего не делает, от него только хуже, а не лучше; и поэтому даже верные сторонники Лукашенко в какой-то момент отвернулись от него. Это бюджетники, люди старшего поколения, а также селяне.


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