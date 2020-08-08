закрыть
8 августа 2020, суббота, 17:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Болгарии протестующие заблокировали центр Софии

  • 8.08.2020, 16:50
В Болгарии протестующие заблокировали центр Софии
Фото: BGNS

На площади Независимости и Орловом мосту протестующие установили палатки и баррикады.

В пятницу вечером в Софии прошел очередной антиправительственный митинг, протестующие вновь заблокировали центр болгарской столицы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

На площади Независимости и Орловом мосту протестующие установили палатки и импровизированные баррикады.

Из-за перекрытия дорог, утром в субботу изменены маршруты общественного транспорта.

Блокировка центра болгарской столицы возобновилось через несколько часов после того, как полиция в пятницу утром убрала предварительно установленные на проезжей части палаточные городки протестующих.

Протесты против кабинета Бойко Борисова продолжаются уже месяц. Главное требование манифестантов - отставка правительства и главного прокурора. Участники протестов обвиняют правительственное руководство в коррупции и связях "с мафией".

Выступления начались 9 июля после того, как двух сотрудников администрации президента Румена Радева был задержан из-за обвинения в "торговле влиянием", а в АП прошли обыски.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%»
Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%» Андрей Санников, The Insider
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель