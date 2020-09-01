Вратарь «Гомеля» об ОМОНе: У них были абсолютно озверевшие, обезумевшие глаза 16 1.09.2020, 9:28

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Фото: belarushockey.com

Вечером 9 августа спортсмен направлялся на день рождения друга.

Вратарь «Гомеля» Алексей Мерзлов рассказал, как был задержан 9 августа, когда направлялся на день рождения друга, пишет Tribuna.

— Так и не поняли, кто вас задержал? Пока ехали в отделение внутренних дел Железнодорожного района Гомеля, вас не били?

— По поводу задерживавшего подразделения сказать ничего не могу. Точно не ОМОН. Форма была темно-зеленая. Эти ребята не били. Они только задержали и дали понять, что с нами церемониться не будут, и отвезли в ЖОВД.

Стоило только подумать, что нас отпустят, как один из силовиков у одного из ребят нашел то ли чат, то ли он что-то написал в этом чате... Нас всех засунули в «Газельку» и отвезли в ЖОВД. Из всей компании задержанных между собой знакомы были лишь двое.

— Что произошло, когда вы приехали в отделение внутренних дел?

— Открылась дверь, затем открыли этот шкафчик, куда нас запихнули, я вышел первый. Возле двери стоят два омоновца в черном. Я не знаю, как описать даже... Наверное, поймут только те, кто был задержан в те дни... У них были абсолютно озверевшие, обезумевшие глаза полные ненависти. Сразу начались крики: «Руки за спину, голову вниз!» Заломили руки и побежали. Мы забежали на второй или третий этаж. Затем меня положили лицом в пол, руки за голову, лицом вниз, ноги широко раскинуты, несколько раз ударили дубинкой по ногам, ягодицам и спине. Все сопровождалось криками: «Суки, перемен захотели, сейчас получите перемен!» Это был или шок, или адреналин, но больно не было, звуков не издавал. Видимо, поэтому легко отделался в сравнении со многими другими ребятами. Потом уже стало понятно, что чем сильнее человек кричал, тем жестче били. Также били за белые ленточки на руках и национальную символику. У кого-то нашли ножик, кто-то сопротивлялся.

Сложенные сзади руки давили на голову, минут через 15-20 лоб болел невероятно, дышать было тяжело, а голову поворачивать не разрешали — сразу прилетало. Единственные моменты, когда твой лоб и руки могли немного отдохнуть, — это выход в туалет (и то не сразу эта опция была доступна) и когда составляли протокол.

А так в этом положении мы пробыли до 3-4 ночи, получается, минимум шесть с половиной часов.

Наглядно описано все происходящее на канале The Люди.

Затем ОМОН уехал, нас связали «елочкой» (ноги соседей пересекаются и их связывают скотчем, а те, что ниже, кладут локти на сгиб коленей тем, кто выше — Tribuna.com), в таком положении мы пробыли до утра.

Утром уже потихоньку можно было переворачиваться, но с перевязанными накрест по парам ногами это было весьма проблематично. В туалет тоже ходили по двое.

Ночью после задержания составили протокол. Там была какая ахинея. Неверно указано место и время задержания.

— Некоторые считают, что омоновцы были под какими препаратами.

— Этого я не знаю, но взгляд был нечеловеческий. Может, это работа идеологов. Просто как объяснить, что во всех уголках страны они кричали одно и то же: «Перемен захотели?», «Заработать решил?», «Сколько заплатили? 50 рублей?»

А еще, уже смешно, но тогда было совсем невесело, я же, когда к другу шел, снял как раз 50 рублей как подарок. Ну, благо копеек в сумочке не нашел и пришлось этой пятидесяткой за проезд заплатить и там было уже чуть меньше. Но на мне все равно внимание заострили при обыске, мол, ну вот, почти 50 заработал. Это были милиционеры, так что пронесло, — рассказал Мерзлов.

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