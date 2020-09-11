Каратели напали на людей, пришедших поддержать лидеров шахтеров

Каратели напали на людей, пришедших поддержать лидеров шахтеров2
- 11.09.2020, 11:36
- 3,640
У лукашистов сдали нервы.
Утром 11 сентября сотни человек пришли к зданию Минского областного суда. Здесь происходит рассмотрение дела против Стачкома «Беларуськалия»: суд должен решить, «законно» ли происходит их забастовка, сообщает euroradio.fm.
Поддержать лидеров забастовки приехали и представители Стачкома из Солигорска.
Минчане собрались, чтобы поддержать бастующих. Однако вскоре у карателей не выдержали нервы: к зданию суда подъехал бусик с неизвестными в гражданской одежде. Они задержали около десяти человек, преимущественно девушек.
Среди задержанных на видео — арт-менеджер Инга Линдаренко.