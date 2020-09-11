Каратели напали на людей, пришедших поддержать лидеров шахтеров 2 11.09.2020, 11:36

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У лукашистов сдали нервы.

Утром 11 сентября сотни человек пришли к зданию Минского областного суда. Здесь происходит рассмотрение дела против Стачкома «Беларуськалия»: суд должен решить, «законно» ли происходит их забастовка, сообщает euroradio.fm.

Поддержать лидеров забастовки приехали и представители Стачкома из Солигорска.

Минчане собрались, чтобы поддержать бастующих. Однако вскоре у карателей не выдержали нервы: к зданию суда подъехал бусик с неизвестными в гражданской одежде. Они задержали около десяти человек, преимущественно девушек.

Среди задержанных на видео — арт-менеджер Инга Линдаренко.

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