Григорий Явлинский назвал Лукашенко международным военным преступником 21 11.09.2020, 13:08

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Григорий Явлинский

Российский оппозиционер призвал к освобождению всех политзаключенных в Беларуси.

Российский оппозиционный политик Григорий Явлинский в эфире "Радио Свобода" призвал к солидарности с белорусским народом.

- Я хочу, пользуясь тем, что я нахожусь в эфире, выразить личную свою солидарность, солидарность от имении партии "Яблоко", от имени миллионов наших избирателей с людьми в Беларуси, которые борются за свободу в очень трудных неприятных условиях, в жестоких условиях полицейского в полном смысле государства, тем, где людей хватают, избивают, калечат, пытают. Я хочу пожать руку Светлане Алексиевич, от имени миллионов российских граждан сказать, что мы поддерживаем то, что происходит в Беларуси. Мы поддерживаем людей, то, что они рискуют здоровьем, своей жизнью ради того, чтобы жить в условиях свободы и уважения к человеку, к себе, к своей стране. Хотел бы подчеркнуть, что считаю главным освобождение политических заключенных. Вот что совершенно жизненно необходимо — освобождение политических заключенных. Роль России — это как лакмусовая бумажка, освобождение политических заключенных. Если Россия говорит: политических заключенных нет и пусть все остается, как есть — это значит, что Россия занимается тем же самым. Кстати говоря, и у себя будет заниматься ровно тем же самым.

После всего, что происходит в Беларуси, с моей точки зрения, Лукашенко международный военный преступник. Раньше или позже этот вопрос именно так и будет стоять. Все, что мы сейчас видим в Беларуси, все, что слышим про Беларусь — это все будет повторяться у нас. В этом смысле нужно смотреть, как в зеркало.

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