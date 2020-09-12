Саша превратился в «тыкву» 21 12.09.2020, 11:18

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Фото: ТАСС

Лукашенко у власти не останется.

Российский политический обозреватель Сергей Пархоменко считает, что уход Александра Лукашенко с поста главы государства – вопрос самого ближайшего будущего: диктатор вскоре «превратится в тыкву».

– Речь идет о том, что останется от независимости Беларуси после того, как Лукашенко покинет свой стул. Формально до этого момента осталось не много времени. Его полномочия истекают 5 ноября, – сказал Пархоменко в эфире «Эха Москвы». – И по всей политической логике, все, что можно надоить из Лукашенко, все, что можно получить от него, должно быть получено в этот период, потому что 5 ноября он превратиться в тыкву.

И никакие решения, никакие подписи, ничто не будет больше иметь никакого легитимного международного значения.

Пархоменко отметил, что фальсификации результатов президентских выборов «имели колоссальные, анекдотические масштабы». Но поскольку бюллетени были уничтожены, то о точных итогах голосования уже не узнать.

Поэтому, по его мнению, можно спорить, стоит ли признавать Светлану Тихановскую победителем выборов. Это уже сделала Литва.

– Но, во всяком случае, совершенно очевидно, что результаты выборов не могут быть интерпретированы таким образом, что в них выиграл Лукашенко, – сказал Пархоменко. – В сущности, вопрос о том, останется ли Лукашенко управлять Беларусью, не стоит. На этот вопрос у нас есть ответ: нет, не останется. Это может произойти, собственно, 5-го числа, это может произойти до 5-го числа, это может произойти через несколько дней или сколько-то времени после 5-го числа.

Но, в общем, совершенно очевидно, что засунуть эту «зубную пасту» обратно в тюбик уже невозможно. Лукашенко не будет управлять этой страной. Это не устраивает никого в мире.

Это, несомненно, не устраивает Россию по той простой причине, что нет никакого мотива даже для России, хотя, казалось бы, это могла быть единственная страна или, во всяком случае, она делает вид, что она до сих пор такая страна, которая могла бы не то чтобы быть заинтересованной, но которая могла бы равнодушно смотреть на то, как Лукашенко, по-прежнему, находится во главе Беларуси.

Вот только непонятно, зачем. В чем смысл его там пребывания?

Политический обозреватель считает, что продолжающаяся борьба протестующих с властью – это уже не борьба с Лукашенко, а борьба с Путиным.

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