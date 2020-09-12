Талантливая молодежь потребовала новых выборов в Беларуси 2 12.09.2020, 12:14

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Фото: tut.by

Олимпиадники записали видеообращение.

Олимпиадники Беларуси записали свое видеообращение к администрациям белорусских ВУЗов и студентам, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Мы призываем администрацию университетов не препятствовать законному праву студентов на мирное выражение своей человеческой позиции.

Не допустить отчисления студентов, а так же увольнение преподавателей за выражения своего мнения.

Необходимо остановить насилие со стороны силовых структур на территории высших учебных заведений. ВУЗы должны оставаться местом получения знаний, интеллектуального и творческого развития.

Прогресс и рост невозможен в атмосфере страха и постоянной угрозы безопасности.

Мы, студенты, бывшие студенты, олимпиадники и просто молодежь за свободу выражения нашей гражданской позиции и за новые честные выборы", - говорится в видеообращении.

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