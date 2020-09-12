Талантливая молодежь потребовала новых выборов в Беларуси

Талантливая молодежь потребовала новых выборов в Беларуси2
- 12.09.2020, 12:14
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Олимпиадники записали видеообращение.
Олимпиадники Беларуси записали свое видеообращение к администрациям белорусских ВУЗов и студентам, сообщает телеграм-канал "Баста!".
"Мы призываем администрацию университетов не препятствовать законному праву студентов на мирное выражение своей человеческой позиции.
Не допустить отчисления студентов, а так же увольнение преподавателей за выражения своего мнения.
Необходимо остановить насилие со стороны силовых структур на территории высших учебных заведений. ВУЗы должны оставаться местом получения знаний, интеллектуального и творческого развития.
Прогресс и рост невозможен в атмосфере страха и постоянной угрозы безопасности.
Мы, студенты, бывшие студенты, олимпиадники и просто молодежь за свободу выражения нашей гражданской позиции и за новые честные выборы", - говорится в видеообращении.