закрыть
13 сентября 2020, воскресенье, 11:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врач-психиатр: Лукашенко не просто психопат, там целый «букет»

  • 13.09.2020, 11:13
  • 2,109
Врач-психиатр: Лукашенко не просто психопат, там целый «букет»
Фото: ТАСС

Закончится все его исчезновением.

Зрители продолжают обсуждать фееричное интервью президента Беларуси ведущим российских госканалов.

В интервью российским пропагандистам Лукашенко заявил,что американцы «следят из космоса» за ним и «передают сигналы в центр под Варшавой».

Может ли здоровый человек всерьез делать такие заявления на весь мир, sobesednik.ru спросил художника-карикатуриста, врача-психиатра Андрея Бильжо.

– Можно называть Лукашенко безобидным психопатом?

– Ни в коем случае. Какой же он безобидный? Конечно, опасный! Психопат – это человек, которому плохо самому и который делает плохо себе и окружающим. – ставит диагноз Андрей Бильжо. – Это данность, она не является болезнью. Человек родился с этим и живет. Психопатия проявляется, когда у психопата наступает декомпенсация. Она возникает, когда психопат оказывается в условиях, которые ему не подходят. В качестве примера: публичная личность, которая любит большую аудиторию, выходит на сцену перед пустым залом, а ему говорят: «Ты три месяца будешь работать в библиотеке, где ни одного человека».

– Лукашенко искренне верит в слежку американцев из космоса?

– Да. Он довольно искренен. При этом Лукашенко демонстрирует нам состояние абсолютной декомпенсации. На протяжении 25 лет он стоит у власти с ощущением, что это его страна, его квартира, в которой он как захочет, так и переставит мебель. И вдруг: о ужас! Он просыпается, а ему говорят: «Пошел вон отсюда!» И он, конечно, в ужасе хватает автомат, потому что он хочет защищать свою квартиру. В этот момент он не понимает, как он смешон, – отмечает врач.

– С автоматом он прогоняет людей, которые претендуют на его квартиру. Ему плохо, ужасно. Он не может себе дать отчета и не терпит никакой критики в свой адрес. Плюс сюда наслоилась профессиональная деформация личности, – добавляет Бильжо.

– Мы наблюдаем ее у Лукашенко, мы видим ее и у Путина – у любого человека, который очень долго стоит у власти. Они не понимают, что происходит и не видят реальной жизни. Об этом можно прочитать в сказке Андерсена про голого короля.

Лукашенко действительно ничего не понимает, полностью лишен самокритики и неадекватен. Профессиональная деформация личности, декомпенсация. Плюс, надо сказать, что Лукашенко в общем-то м**ак. Да, это слово считается неприличным, но оно очень емкое и важное на самом деле. Потому что сказать рак – не то, чудак сказать – не то. Совсем другой смысл и другая аннотация. Он всегда был м***ком. И это теперь стало ярко видно всем. Человек ведет себя неадекватно. Вот эти все три составляющие дают нам такого Лукашенко.

– С таким диагнозом можете дать прогноз политической карьере Лукашенко?

– Закончится все его исчезновением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич