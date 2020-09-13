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В Гомеле прошел грандиозный Марш Героев

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  • 13.09.2020, 22:01
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В Гомеле прошел грандиозный Марш Героев
Фото: «Радыё Свабода»

Акция длилась четыре часа.

В Гомеле в течение почти четырех часов проходил Марш Героев - акция, в которой участвовали несколько тысяч человек, сообщает «Радыё Свабода».

По традиции воскресная акция началась возле универмага «Гомель».

Облисполком охраняли внутренние войска в полной экипировке. Протестующие покричали им: «Сколько стоит совесть?», «Фашизм не пройдет» и «Позор!». То и дело к участникам марша цеплялись провокаторы, оскорблявшие протестующих. В ответ они слышали: «Собачку, собачку!».

В минувшее воскресенье один молодой человек украсил памятник милиционеру у вокзала бело-красно-белым флагом. Позже его задержали и оштрафовали. Сегодня памятник охраняли милиционеры. Люди укоряли их за насилие над задержанными, призывали к совести, смеялись над ними.

«Не подходите сзади, я расцениваю это как нападение!» - кричал один из милиционеров на журналистов.

Марш длился почти четыре часа.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
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