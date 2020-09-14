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Режим Лукашенко аннулировал паспорт митрополита Тадеуша Кондрусевича

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  • 14.09.2020, 12:26
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Режим Лукашенко аннулировал паспорт митрополита Тадеуша Кондрусевича
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

Главу Католической церкви Беларуси не пустили в страну.

Госпогранкомитет объяснил главе Католической церкви в Беларуси, митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, почему его не пустили в Беларусь, пишет сайт catholic.by.

«Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным.

По вопросу принятия решения о признании Вашего паспорта недействительным Вы вправе обратиться в Министерство внутренних дел».

Напомпним, 31 августа пограничники не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича в Беларуси. Глава Католической церкви в Беларуси возвращался из Польши. Юристы заявили, что это решение неконституционно, так как митрополит является гражданином Беларуси.

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