Режим Лукашенко аннулировал паспорт митрополита Тадеуша Кондрусевича

Режим Лукашенко аннулировал паспорт митрополита Тадеуша Кондрусевича39
- 14.09.2020, 12:26
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Главу Католической церкви Беларуси не пустили в страну.
Госпогранкомитет объяснил главе Католической церкви в Беларуси, митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, почему его не пустили в Беларусь, пишет сайт catholic.by.
«Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным.
По вопросу принятия решения о признании Вашего паспорта недействительным Вы вправе обратиться в Министерство внутренних дел».
Напомпним, 31 августа пограничники не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича в Беларуси. Глава Католической церкви в Беларуси возвращался из Польши. Юристы заявили, что это решение неконституционно, так как митрополит является гражданином Беларуси.