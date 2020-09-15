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Ватикан настаивает на возвращении митрополита Тадеуша Кондрусевича в Беларусь

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  • 15.09.2020, 12:26
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Ватикан настаивает на возвращении митрополита Тадеуша Кондрусевича в Беларусь
Фото: tut.by

С заявлением выступил глава дипломатии Святого Престола.

Святой Престол вмешался в дело архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому белорусские власти не разрешают вернуться в Беларусь и аннулировали паспорт, — подтвердил «Ватиканскому радио» госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.

Глава ватиканской дипломатии добавил, что этому также способствовал визит в Минск секретаря по связям Святого Престола с государствами, архиепископа Пола Ричарда Галлахера, хотя его точные результаты еще не известны.

«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою епархию и продолжать руководить своей паствой», — отметил кандинал Паролин.

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