Ватикан настаивает на возвращении митрополита Тадеуша Кондрусевича в Беларусь 3 15.09.2020, 12:26

3,912

Фото: tut.by

С заявлением выступил глава дипломатии Святого Престола.

Святой Престол вмешался в дело архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому белорусские власти не разрешают вернуться в Беларусь и аннулировали паспорт, — подтвердил «Ватиканскому радио» госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.

Глава ватиканской дипломатии добавил, что этому также способствовал визит в Минск секретаря по связям Святого Престола с государствами, архиепископа Пола Ричарда Галлахера, хотя его точные результаты еще не известны.

«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою епархию и продолжать руководить своей паствой», — отметил кандинал Паролин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».