Работник «Гродно Азотa»: На предприятии произошел саботаж 3 16.09.2020, 17:45

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Аварийный факел жители города могли видеть весь вечер и всю ночь.

Сотрудник предприятия "Гродно Азот" рассказал Telegram-каналу "Баста!" о вчерашней остановке цеха "Аммиак 3" и ее последствиях.

- Выдавать продукцию цех смог начать лишь сегодня в полдень. Остановка выла вызвана автоматической блокировкой из-за "случайного" срабатывания сигнализации максимального уровня в одной из емкостей. Это повлекло остановку двух компрессоров и довольно глубокую "просадку" в технологическом режиме.

Выпуск аммиака был прекращен на с 17:30 15 августа, что привело к необходимости сжигания природного газа на 80 тысяч долларов. Факел жители Гродно могли видеть весь вечер и всю ночь. Цеха "Карбамид 2", "Карбамид 3", "Карбамид 4" были вынуждены разгрузиться. Госпредприятие недополучило гораздо больше денег.

Помимо этого, есть отложенные последствия. Госпредприятия были и так токсичны для зарубежных покупателей после выборов, так как видели зарождение забастовочного движения в стране и на ОАО "Гродно Азот" в частности. Теперь инвесторы понимают, что могут просто не получить свою продукцию за которую завод требует предопалту

"Гродно Азот" без предоплаты даже не в состоянии оплатить космическую цену на энергоносители, которую мы имеем из-за Лукашенко, который не умеет и не хочет работать по рыночным условиям, а заключает бездумные долгосрочные контракты с РФ.

Чтобы понять, что кратковременная остановка цеха "Аммиак 3" и последующая разгрузка цехов карбамида неслучайно, достаточно знать, что на ОАО "Гродно Азот" вчера в один день был скачок давления в цехе "Аммиак 4" и течь теплообменника в цехе "Карбамид 4".

Люди просто не хотят кормить этот режим и будут продолжать акты саботажа.

Важно подчеркнуть, что все эти инциденты не несли никакой угрозы для жителей города и работников предприятия.

Сегодня руководство в панике, работникам не дают возможность покинуть основную территорию (для посещения заводоуправления и поликлиники, например) без разрешения цехового начальства, на проходных охрана не выпускает.

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