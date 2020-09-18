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Израиль вводит второй локдаун из-за коронавируса

  • 18.09.2020, 9:28
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Израиль вводит второй локдаун из-за коронавируса

Ограничительные меры приняты как минимум на три недели.

Правительство Израиля на фоне резкого роста заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 вторично вводит общенациональный локдаун. С 14 часов (по Минску) пятницы, 18 сентября, вновь закрываются школы, детские сады, гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи. Ресторанам разрешено продавать лишь на вынос. Жителям страны разрешено удаляться от дома на расстояние более 500 метров лишь в исключительных случаях. Ограничительные меры вводятся как минимум на три недели, сообщает dw.com.

Пока неясно, в какой мере население готово исполнять предписания правительства. На период нового локдауна выпадают такие важные еврейские праздники, как Рош ха-Шана и Йом-Киппур, к тому же в последние недели в Израиле еженедельно устраивались акции протеста против политики правительства в сфере борьбы с коронавирусом. Для контроля за соблюдением ограничительных мер армия выделила в помощь полиции одну тысячу солдат.

Президент Израиля Реувен Ривлин призвал страну к единству и сплоченным усилиям. "Мы должны сделать все, чтобы восстановить у наших граждан личное, медицинское и экономическое доверие. Это второй шанс, и мы должны использовать его, поскольку я боюсь, что третьего шанса мы не получим", - сказал он.

Оппозиция в Израиле критикует повторный локдаун

Оппозиция резко раскритиковала решение правительства о введении нового локдауна, назвав его ошибкой и катастрофой. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что граждан наказывают за провалы властей. Он отметил, что кризис из-за коронавируса и так уже сильно подорвал экономику страны. Летом уровень безработицы в Израиле достиг 20 процентов.

Израиль стал первой страной, которая на фоне почти глобального роста случаев коронавируса повторно ввела не локальные, а общенациональные ограничения. Первый локдаун в Израиле был введен в начале 2020 года. Тогда стране удалось добиться успехов в борьбе с пандемией, но заражаемость вновь стала расти после отмены ограничений.

15 сентября в Израиле был зафиксирован рекордный прирост заражаемости на уровне 5523 новых случаев. Этот показатель значительно выше, чем в Германии, где население в девять раз превышает население Израиля. Особенно сильно от нового всплеска пандемии пострадали кварталы, населенные арабами и ортодоксальными евреями. Здесь проживают в тесноте много больших семей, поэтому цепочки заражений крайне сложно отслеживать.

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