В Минске задержан музыкант Александр Помидоров
- 19.09.2020, 21:28
Он выступал на уличном концерте в Шабанах.
Музыканта Александра Помидорова задержали каратели после уличного концерта, которые он дал в столичном районе Шабаны в субботу.
На видеозаписи, появившейся в интернете, видно, как люди в форме заводят Помидорова в автозак.
В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержание музыканта. "Он доставлен в Заводское РУВД в рамках административного процесса", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.
Александр Помидоров является известным белорусским шоуменом, блюз-музыкантом и композитором.