закрыть
19 сентября 2020, суббота, 21:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске задержан музыкант Александр Помидоров

  • 19.09.2020, 21:28
В Минске задержан музыкант Александр Помидоров
фото: relax.by

Он выступал на уличном концерте в Шабанах.

Музыканта Александра Помидорова задержали каратели после уличного концерта, которые он дал в столичном районе Шабаны в субботу.

На видеозаписи, появившейся в интернете, видно, как люди в форме заводят Помидорова в автозак.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержание музыканта. "Он доставлен в Заводское РУВД в рамках административного процесса", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

Александр Помидоров является известным белорусским шоуменом, блюз-музыкантом и композитором.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип