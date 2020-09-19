В Минске задержан музыкант Александр Помидоров 19.09.2020, 21:28

фото: relax.by

Он выступал на уличном концерте в Шабанах.

Музыканта Александра Помидорова задержали каратели после уличного концерта, которые он дал в столичном районе Шабаны в субботу.

На видеозаписи, появившейся в интернете, видно, как люди в форме заводят Помидорова в автозак.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержание музыканта. "Он доставлен в Заводское РУВД в рамках административного процесса", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

Александр Помидоров является известным белорусским шоуменом, блюз-музыкантом и композитором.

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