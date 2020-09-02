Егор Мещеряков: Мы уже прошли точку невозврата, нация стала другой за эти дни августа 4 2.09.2020, 18:08

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Экс-баскетболист сборной Беларуси обратился к спортсменам.

Экс-баскетболист сборной Беларуси, заместитель председателя Белорусской федерации Баскетбола Егор Мещеряков считает, что страна прошла точку невозврата, передает «Трибуна».

«Меня зовут Егор Мещеряков. Я – мастер спорта, чемпион Республики Беларусь, Чемпион Украины, Вице-чемпион России, игрок национальной сборной Беларуси 1995-2012. Баскетбольная общественность 5 раз признавала меня лучшим игроком Беларуси. На мне форма сборной, которой я посвятил 20 лет своей жизни.

Дорогие мои спортсмены! Все те, кто всю жизнь с честью и достоинством представлял и представляет нашу Беларусь на внутренней и международной арене. Время пришло показать, что нас этого достоинства не лишили, что у нас есть гордость и мы с народом. Мы часть этого народа!

Мы никогда не забудем то насилие, которое творилось на улицах наших городов. Мы никогда не забудем те крики боли, которые доносились из мест заключения. Сегодня не может быть половинчатой позиции. Мы уже прошли точку невозврата, нация стала другой за эти дни августа 2020 года.

У многих из нас сердце болит за родину. Но я вижу, что белорусы возродились. Просто посмотрите на их искренние и счастливые глаза наших людей. Многие непросто выразить свою позицию – присутствует страх. Но страх – это иллюзия.

Мы – Свободное объединение спортсменов Беларуси. Присоединяйся! Жыве Беларусь», – сказал Мещеряков.

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