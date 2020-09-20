Юрий Стыльский выступил перед революционным двором в Бресте 20.09.2020, 9:47

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Фото: tut.by

Районные протесты становятся традицией во многих городах Беларуси.

19 сентября во дворе многоэтажки на улице Гоголя в Брестской прошел первый дворовой капустник с детскими играми, уличными танцами и концертом от лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского, пишет tut.by.

Маленький праздник для себя и брестчан устроили жители дома № 85 на улице Гоголя. Соседи начали собираться возле подъезда около 17.00. У входа играли дети вместе с жительницей дома Анастасией. Ребята рисовали на плитке картины, играли со взрослыми в твистер, соревновались друг с другом в искусстве управления игрушечными машинками.

Фото: tut.by

На праздник двора собрались не только жители соседних многоэтажек. К междусобойчику подключились брестчане и из других микрорайонов городе.

— Мы очень долго раскачивались, — рассказала жительница дома № 85 Анастасия, — Все взрослые, очень занятые люди. У всех работа, выходные хочется отдохнуть, но, увидев то, что происходит в Минске, мы решили, что все-таки пора.

Фото: tut.by

После 19.00 во дворик пришел лидер брестской группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский.

— Я здесь, чтобы поднять дух, чтобы все радовались, чтобы поменьше было печали и побольше бодрости, смелости и позитивчика, — объяснил причину своего появления на дворовом празднике музыкант.

Фото: tut.by

Выступление Юрия продолжалось полтора часа. Послушать концерт пришло около 100 человек. Начал Юрий с песни «Боли нет», затем исполнил «Помоги мне» и плавно перешел к творчеству Виктора Цоя, сыграв «Группу крови».

Фото: tut.by

Программу концерта на ходу писали зрители в паре с музыкантом. После каждой песни брестчане выкрикивали название песен «Дай Дарогу!» и Юрий играл. Людей во дворе становилось все больше. Лидер «Дай Дарогу!» готов был играть хоть всю ночь. Однако около 20.30 возле дома появился тонированный бусик. На этом праздник двора решили закончить. Зрители провожали Юру аплодисментами и скандировали: «Спасибо».

Фото: tut.by

— Мы с вами еще непременно повторим сегодняшний вечер, — пообещал музыкант, — Жыве Беларусь!

— Жыве, — ответили люди.

Фото: tut.by

Затем к подъезду подошли два сотрудника милиции в форме. Они сообщили, что поступила жалоба на шум. Люди им сказали, что все уже расходятся.

На этом дворовой капустник на Гоголя завершился. По предварительной информации, обошлось без задержаний.

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