Алексей Навальный рассказал, как пришел в себя после комы и никого не узнал 3 21.09.2020, 15:12

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Российский оппозиционер приходит в себя после отравления «Новичком».

Отравленный «Новичком» российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится на лечении в Германии, написал в Instagram пост о том, как пришел в себя после комы.

«Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удается разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку», — рассказал Навальный о своей супруге Юлии.

По его словам, в присутствии своей супруги ему становилось легче, в частности, отступали галлюцинации и улучшалось настроение.

«Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своем опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии», — рассказал он.

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