Вокалисту группы Gods Tower присудили восемь суток ареста

Вокалисту группы Gods Tower присудили восемь суток ареста2
- 22.09.2020, 16:31
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Ранее он выступил в одном из минских дворов.
Владиславу Новожилову, вокалисту группы Gods Tower присудили 8 суток ареста, сообщил Алесь Таболич, вокалист группы Znich, передает «Радыё Свабода».
Владислава Новожилова (известного как Lesley Knife) задержали 19 сентября после концерт на Ангарской вместе с Александром Помидоровым.
Вчера Помидорову присудили те же 8 суток ареста за «несанкционированную акцию» (cт. 23.35 КоАП РБ).
Они выступили в рамках популярных дворовых концертов. В какой-то момент приехали автобусы без опознавательных знаков, по словам очевидцев, высадился десант из полусотни человек в штатском и неизвестных в форме без опознавательных знаков. Музыкантов задержали.