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Вокалисту группы Gods Tower присудили восемь суток ареста

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  • 22.09.2020, 16:31
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Вокалисту группы Gods Tower присудили восемь суток ареста
Владислав Новожилов (courtesy photo)

Ранее он выступил в одном из минских дворов.

Владиславу Новожилову, вокалисту группы Gods Tower присудили 8 суток ареста, сообщил Алесь Таболич, вокалист группы Znich, передает «Радыё Свабода».

Владислава Новожилова (известного как Lesley Knife) задержали 19 сентября после концерт на Ангарской вместе с Александром Помидоровым.

Вчера Помидорову присудили те же 8 суток ареста за «несанкционированную акцию» (cт. 23.35 КоАП РБ).

Они выступили в рамках популярных дворовых концертов. В какой-то момент приехали автобусы без опознавательных знаков, по словам очевидцев, высадился десант из полусотни человек в штатском и неизвестных в форме без опознавательных знаков. Музыкантов задержали.

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