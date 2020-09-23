Вашингтон потребовал немедленно освободить политконсультанта Виталия Шклярова 11 23.09.2020, 9:54

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Виталий Шкляров

Фото: Ярослав Радионов / Апостроф

C заявлением выступи советник по национальной безопасности президента США.

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О’Брайен заявил, что американские власти призывают официальный Минск освободить политтехнолога Виталия Шклярова, сообщают naviny.by.

Вашингтон призывает к «немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Беларуси почти на два месяца».

О'Брайен подчеркнул, что политтехнолог «должен быть возвращен своей семье».

Политический консультант Виталий Шкляров — уроженец Гомеля, живет в США. Он приехал в Гомель к родителям и был задержан 29 июля, а после помещен в СИЗО № 1 МВД на улице Володарского в Минске.

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