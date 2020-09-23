закрыть
23 сентября 2020, среда, 11:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вашингтон потребовал немедленно освободить политконсультанта Виталия Шклярова

11
  • 23.09.2020, 9:54
  • 4,249
Вашингтон потребовал немедленно освободить политконсультанта Виталия Шклярова
Виталий Шкляров
Фото: Ярослав Радионов / Апостроф

C заявлением выступи советник по национальной безопасности президента США.

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О’Брайен заявил, что американские власти призывают официальный Минск освободить политтехнолога Виталия Шклярова, сообщают naviny.by.

Вашингтон призывает к «немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Беларуси почти на два месяца».

О'Брайен подчеркнул, что политтехнолог «должен быть возвращен своей семье».

Политический консультант Виталий Шкляров — уроженец Гомеля, живет в США. Он приехал в Гомель к родителям и был задержан 29 июля, а после помещен в СИЗО № 1 МВД на улице Володарского в Минске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич