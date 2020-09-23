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Большая колонна демонстрантов идет к ТЦ «Рига» в Минске

  • 23.09.2020, 21:04
  • 2,302
Большая колонна демонстрантов идет к ТЦ «Рига» в Минске

Жители столицы продолжают массовые протесты против узурпатора.

Внушительная колонна людей направляется к ТЦ «Рига».

Сегодня Беларусь протестует против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

Внушительная колонна людей направляется к ТЦ «Рига»., сообщает телеграм-канал belaruspartisanby.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

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