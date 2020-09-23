Большая колонна демонстрантов идет к ТЦ «Рига» в Минске
- 23.09.2020, 21:04
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Жители столицы продолжают массовые протесты против узурпатора.
Внушительная колонна людей направляется к ТЦ «Рига».
Сегодня Беларусь протестует против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.
Внушительная колонна людей направляется к ТЦ «Рига»., сообщает телеграм-канал belaruspartisanby.
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.