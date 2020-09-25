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В Израиле из-за COVID-19 ввели «герметичный» карантин

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  • 25.09.2020, 7:35
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В Израиле из-за COVID-19 ввели «герметичный» карантин

Ежедневный прирост случаев коронавируса в стране приблизился к семи тысячам.

С 25 сентября в Израиле ужесточаются ограничения из-за пандемии, передает израильское радио «Кан». Местные СМИ назвали принятые меры «герметичным» карантином, передает РБК.

Жесткие ограничения будут действовать две недели, затем будет решен вопрос об их отмене или продлении, сообщает «Кан». В период карантина работу продолжат только продуктовые магазины, а также те, которые торгуют товарами первой необходимости. Вся работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» будет прекращена.

Кроме того, в стране введут ограничения на передвижение. Жителям запретят отходить от дома более чем на один километр, все молитвы и демонстрации можно будет проводить только на этом расстоянии на открытых площадках и с участием не более 20 человек.

Как передает The Times of Israel, второй день подряд число новых случаев в стране коронавируса приближается к 7 тыс. С начала пандемии, согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле коронавирусом заразились 212,1 тыс. человек.

Неделю назад, в Израиле уже ввели первые повторные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Тогда власти объявили о закрытии школ, гостиниц, тренажерных залов и бассейнов, а работу ресторанов ограничили доставкой.

Ранее на этой неделе о второй волне коронавируса также сообщили власти Великобритании и Украины. В Великобритании и Франции 24 сентября были зафиксированы рекорды по суточному приросту новых заболевших.

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