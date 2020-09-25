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Медики выяснили, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

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  • 25.09.2020, 14:10
  • 15,511
Медики выяснили, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

Важно, из какого материала изготовлена маска.

Ученые считают, что содержащаяся в шелке медь является хорошим дезинфицирующим агентом, а сам шелк не намокает и является воздухопроницаемым

Лицевые маски, изготовленные из натурального шелка, могут эффективно защищать от заражения коронавирусом нового типа. К такому выводу ученые Калифорнийского университета в Риверсайде. Выдержки из их пресс-релиза публикует Charter97.org.

"Выращенные в экологически чистых условиях коконы тутового шелкопряда позволяют получить шелк, обладающий антимикробными свойствами, способный задерживать и нейтрализовывать при дыхании бактерии и вирусы, – рассказал автор исследования, доцент Калифорнийского университета Патрик Герра. – Наше исследование показало, что содержащаяся в шелке медь является хорошим дезинфицирующим агентом, сам шелк не намокает и является воздухопроницаемым".

"В отличие от хлопка, который впитывает влагу как губка и перестает выполнять защитные функции через 30-40 минут после начала использования, шелк "дышит" на всем протяжении его применения, поскольку влага, попадающая на поверхность шелковой маски, тут же высыхает", - отмечает Герра.

Сравнение с другими материалами

В лаборатории Калифорнийского университета в Риверсайде исследователи протестировали лицевые маски, изготовленные из хлопка, полиэфирных волокон и нескольких видов натурального шелка.

Ученые обнаружили, что шелковая ткань в несколько раз эффективнее применяемых в настоящее время хлопковых и вискозных материй при массовом изготовлении защитных масок, поскольку не впитывают влагу с содержащимися в ней возбудителями.

"Коронавирус передается воздушно-капельным путем, - поясняет ученый. - Слои шелка задерживают влагу и препятствуют вдыханию вирусов, а также не накапливают на своей поверхности воду, в отличие от хлопка и вискозы".

В настоящее время исследователи изучают вопрос о том, насколько долго коронавирус сохраняет активность на поверхности маски из шелка и из других материалов, что важно при определении срока их использования при работе в зонах, где находятся больные COVID-19.

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