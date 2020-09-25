Tut.by может утратить статус СМИ по иску Мининформа 4 25.09.2020, 20:10

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Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания.

Это означает, что по решению суда tut.by может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ.

В соответствии с действующей редакцией закона о СМИ регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер. Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде города Минска.

Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа.

Начиная с 7 августа 2020 года tut.by получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору tut.by пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Сетевое издание tut.by было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году tut.by работал без статуса СМИ.

Пока юристы компании изучают полученные документы.

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