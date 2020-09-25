Ученые: В условиях борьбы с COVID-19 важны продукты, повышающие уровень дофамина 3 25.09.2020, 20:59

12,141

Один из этих продуктов — миндаль.

Коронавирус может негативно влиять на работу мозга, и потребление продуктов, повышающих уровень дофамина, является одним из лучших способов предотвратить подобные неврологические нарушения, констатируют ученые, пишет healthinfo.ua.

Дофамин – это нейромедиатор головного мозга, связанный с функциями памяти, внимания, контроля веса. Также он играет важную роль в ограничении импульсивного поведения, предотвращении болезни Паркинсона.

Согласно исследованиям, изучающим морфологию COVID-19, коронавирус способен изменять дофаминовые пути в головном мозге, а также провоцировать другие изменения нейронного характера вплоть до развития энцефалита.

«В условиях коронавирусной пандемии повышение уровня дофамина в организме с помощью рациона может эффективно помогать предотвращать такие вирусные заболевания. Когда уровень дофамина высокий, он влияет на центр удовольствия, вызывая улучшение настроения и мотивации. Его недостаток влечет отсутствие энтузиазма, депрессию, способствует холодным ногам, низкому половому влечению, умственной усталости, проблемам концентрации», - констатируют научные специалисты.

Медики назвали продукты, повышающие уровень дофамина, которые важно употреблять в условиях коронавируса.

Миндаль. Белок необходим для повышения уровня дофамина в организме, а миндаль богат тирозином – аминокислотой, содействующей синтезу белка.

Бананы. Продукт также содержат тирозин, помимо того – флавоноид кверцетин: совместно два вещества особенно интенсивно стимулируют производство дофамина. Кроме того, в состав бананов входит множество витаминов, помогающих поддерживать деятельность мозга.

Молочные продукты. Молоко, натуральный йогурт содержат важные аминокислоты – фенилаланин, тирозин, прегненолон, являющиеся строительными блоками дофамина и основных гормонов организма.

Рыба. DHA или докозагексаеновая кислота является типом жирных кислот омега-3, которые – помимо способности повышать уровень дофамина в мозге – также обладают свойством смягчать симптомы СДВГ, деменции.

Кофе. Будучи стимулятором центральной нервной системы, кофеин помогает высвобождать важный нейромедиатор, повышая бдительность и концентрацию. Зеленый чай, темный шоколад также являются богатыми источниками кофеина.

Виноград. Содержит жизненно важный антиоксидант ресвератрол, также благоприятно воздействующий на мозг, защищающий его клетки от возможного воспаления.

Шпинат. Потребление зеленых листовых овощей активизирует выработку серотонина – нейромедиатора, аналогичного дофамину.

Грибы. Содержат вещество уридин, играющее активную роль в синтезе новых рецепторов дофамина, улучшающего память, внимательность, предотвращающее развитие психических расстройств, включая депрессию и изменение настроения.

Овес. Богат сложными углеводами, регулирующими выработку триптофана – аминокислоты, участвующей в производстве серотонина. Известный также как «гормон счастья», он помогает регулировать настроение, сон, аппетит и многое другое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».