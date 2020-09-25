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Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами

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  • 25.09.2020, 21:49
  • 7,474
Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами
иллюстрационное Фото: wikipedia.org

Губернатор Харьковской области сообщил, что есть выжившие.

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, сообщает местное издание 057.ua со ссылкой на гражданский воздушный патруль Харьковской области. По предварительным данным, на борту были курсанты.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что есть выжившие.

«Громадське» отмечает, что в Чугуеве находится 203-я учебная авиационная бригада.

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