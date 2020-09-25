Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами

Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами6
- 25.09.2020, 21:49
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Губернатор Харьковской области сообщил, что есть выжившие.
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, сообщает местное издание 057.ua со ссылкой на гражданский воздушный патруль Харьковской области. По предварительным данным, на борту были курсанты.
Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что есть выжившие.
«Громадське» отмечает, что в Чугуеве находится 203-я учебная авиационная бригада.
Под Чугуевом, похоже, самолет упал. pic.twitter.com/iK7j57IymA— Украина. Реалии. (@ukrrealii) September 25, 2020