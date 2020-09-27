В Нагорном Карабахе объявили военное положение и всеобщую мобилизацию 3 27.09.2020, 11:36

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Фото: EPA

Мобилизации подлежат все мужчины старше 18 лет.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, сообщает «Интерфакс».

«Исходя из сложившейся ситуации, я объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет», - заявил Арутюнян.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября. Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе. По информации ведомства, были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении. Ведомство также подтвердило, что боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, все члены экипажа живы.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВВС Азербайджана начали атаку в направлении Карабаха.

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