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«Полный захват государственного ресурса, несущего пропаганду и ложь»

  • 27.09.2020, 12:34
  • 5,083
«Полный захват государственного ресурса, несущего пропаганду и ложь»

Как белорусы открыли еще один фронт борьбы против узурпатора.

«Кибер партизаны» называют себя цифровым фронтом сопротивления. Они взяли на себя ответственность за взлом сайтов управления делами президента, академии МВД и системы ЕРИП. Кроме того, хакерская группировка опубликовала базу сотрудников МВД. «Партизаны» сохраняют анонимность и не раскрывают своего местонахождения. Недавно их движение разделилось на два лагеря. «Медиазона» поговорила с одним из белорусских «Кибер партизан».

— Откуда появилась идея «кибер партизан»?

— Этой идее уже шесть лет, наши коллеги «продавали» Кремль, выставляли на продажу должность президента РФ, это можно погуглить. Остальное описано — восстановить справедливость.

— Какими историями или группировками вы вдохновлялись?

— Подобных примеров для вдохновения не было. Очень вдохновляет история создания Bitcoin, это скорее не группировка, а зарождение свободного движения. Независимость от банков и системы в целом.

— В последнем посте в вашем канале указано, что все атаки совершали 30 человек. Заявки на вступление прислали более тысячи. Сколько человек потребовалось для первой акции?

— Изначально трое. Да, сразу после публикации Nexta мы решили возобновить взломы, первой акцией был взлом сайта и баз данных МВД. Далее появились последователи, с которыми мы общались и позднее разошлись во взглядах — это скорее хорошо.

— Разошедшиеся с вами последователи в своем канале написали несколько причин раскола: не хотят получать донаты, писать манифесты, создавать криптовалюту. Среди них была еще одна — они не хотят, чтобы «из-за их действий пострадали обычные люди». Что в это входит: взлом byfly, взлом ЕРИП?

— Пограничный контроль. Да, наши группы более агрессивны. То, что вы прочли — лишь точка зрения одной из групп.

— Это была значительная часть команды? Несколько человек, половина команды?

— Мы общались анонимно и удаленно. Предположу, что это небольшое объединение. Расколом это не назовешь, скорее альтернативные взгляды. Парни занимаются дефейсом сайтов и сфокусированы на одной задаче — искать информацию о сотрудниках милиции и чиновниках У нас же задачи формируются ежедневно.

— Вы написали, что ваши группы более агрессивны. Какого рода агрессию от вас можно ожидать дальше?

— Не хотелось бы связывать это слово с нами, использовали в сравнении. Например, отключение подачи электроэнергии на короткий промежуток, либо полный захват государственного ресурса, который несет пропаганду и ложь.

— Об отключении электроэнергии в каких масштабах идет речь? Дом, улица, город?

— Сначала дом. Очень надеемся, что до этого не дойдет.

— Сколько часов в день члены вашей группы посвящают киберпартизанщине?

— Пока что время не регламентируется. Каждый по мере возможностей отдается общему делу. В будущем планируется группа на фултайм.

— Если планируете группу на фултайм, то значит как-то планируете зарабатывать? Продавать гостайны Беларуси?

— Совершенно нет! Когда все закончится, а надеюсь [закончится] скоро, то все усилия направим на создание и разработку проектов, которые вновь создадут имидж IT-страны. Сейчас айтишники массово покидают Беларусь и переносят бизнес за рубеж. Нашей же задачей будет переманить всех обратно.

— Что для вас красная линия, за которую вы не зайдете?

— Склонять людей к тяжким преступлениям, призывать к насилию — это недопустимо.

— Вас критикуют за то, что вы больше обещаете, чем делаете. Что вы можете сказать этим людям?

— Движению в Беларуси три недели, оно только зарождается. Критика в этом случае нормальное явление. Есть как сторонники, так и критики. Первых в разы больше. Многие пока не понимают, как воспринимать обещания. Алгоритм следующий: цель, затем результат и цикличная работа, пока результат не будет достигнут.

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