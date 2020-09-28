Александра Герасименя: Мы защищаем уже не только свою свободу, а безопасность наших детей 6 28.09.2020, 12:53

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Александра Герасименя

Чемпионка мира по плаванию призвала к солидарности.

Белорусская пловчиха, обладательница двух серебряных и бронзовой медалей Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя выставила на благотворительный аукцион спортивный костюм с церемонии награждения на Олимпиаде в Рио. Об этом она заявила в «Фейсбуке».

- Наш народ массово протестует против режима диктатуры. Мирные протесты проходят по всей стране. Студенты, женщины, бизнесмены и рабочие, спортсмены и IT специалисты, молодежь и старики – все выходят на улицы. Сегодня мы защищаем уже не только свою свободу и будущее, речь идет о жизни и безопасности наших детей.

Люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть. Сотни людей пострадали от насилия со стороны правоохранительных органов. За все дни протеста были задержаны более 12 000 человек. Людей избивали, пытали, издевались над ними и насиловали.

Спортсменов и работников спортивной отрасли заставляют молчать. За выражение гражданской позиции, осуждение насилия и политических репрессий людей увольняют, на них оказывается давление со стороны руководства. Спортсменов исключают из состава национальной команды, угрожают запретом на участие в национальных и международных соревнованиях, Олимпийских играх.

Но, стоя плечом к плечу, белорусы осознали, насколько вместе они сильны. Более 650 белорусских спортсменов подписали открытое обращение к властям с требованием прекратить насилие в стране.

Сейчас, как никогда раньше, для нас важна международная солидарность. Поэтому, я призываю вас говорить о том, что происходит сейчас в Беларуси.

Также я предоставила лот для аукциона в помощь пострадавшим спортсменам!

Это мой костюм с церемонии награждения на Олимпиаде в Рио-2016 и фотокарточка с автографом.

https://www.ebay.com/itm/264878712170

Бронза в Рио была для меня одной из самых важных побед в карьере, тот сезон дался мне очень тяжело. Никто не верил, что я смогу взять медаль. Но это помогло мне ещё сильнее мотивировать себя! Завоевав медаль, я в первую очередь доказала себе, что я все смогу, если сильно захочу!

В этом костюме я стала бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 в Рио. Я верю, что все те чувства и эмоции, которые я испытала в тот день, до сих пор хранятся в этом костюме.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает материальную и психологическую поддержку пострадавшим за свою гражданскую позицию спортсменам.

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