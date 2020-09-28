Светлана Алексиевич уехала в Германию 1 28.09.2020, 14:08

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Светлана Алексиевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Нобелевский лауреат обещает вернуться через месяц.

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич рано утром в понедельник улетела в Германию. Но ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета, пояснила tut.by помощница писательницы Татьяна Тюрина.

— Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду, — рассказала Татьяна.

— То есть ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета? Это не эмиграция?

— Нет, конечно, она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия, — пояснила Татьяна.

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